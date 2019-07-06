Перегруз в четыре раза: на Черном море затонуло прогулочное судно, есть жертвы

На черноморском курорте произошло ЧП на воде – перевернулся катамаран. В результате две женщины погибли. Возбуждено уголовное дело.

Судно затонуло в районе поселка Джубга. Установлено, что на борту находилось 43 человека. При этом в регистрационном свидетельстве значится, что катамаран рассчитан на 12 человек. Вероятнее всего, он подвергался переделке, чтобы вместить больше людей, передает «Интерфакс».

Жертвами крушения стал две туристки – одна приехала из Мордовии, 1977 года рождения, вторая – жительница Белгорода, 1985 года рождения, сообщил глава Туапсинского района Краснодарского края Анатолий Русин.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «ненадлежащее оказание услуг, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц». Владельца судна задержали и доставили в отделение полиции в Туапсе. Водитель затонувшего катамарана пустился в бега, его объявили в розыск.

Краснодар, Служба информации РИА «Новый День»

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