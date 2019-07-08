Boeing вынужденно приземлился в Братске из-за смерти пассажирки

Самолет, совершавший рейс из Новосибирска в Якутск, был вынужден сесть в Братске Иркутской области. Одной из пассажирок стало плохо во время полета. Женщина скончалась еще до приземления.

Перелет совершал Boeing-737 авиакомпании S7. 53-летняя женщина пожаловалась на плохое самочувствие. Капитан судна запросил вынужденную посадку. Пассажирка умерла еще до приземления в аэропорту Братска.

Известно, что женщина была прописана в Якутске, передает «Интерфакс». Причины смерти пассажирки не сообщаются.

Самолет после вынужденной посадки продолжил перелет по маршруту.

Братск, Служба информации РИА «Новый День»

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