В Омске учителя лишили премии за показ детям ужастика

Педагог «Многопрофильной академии непрерывного образования» в Омске заставила школьников посмотреть фильм ужасов «Кукла». Учительница думала, что лента предназначена для просмотра детьми.

О том, что детям показывали хоррор, сообщил один из родителей в соцсети «ВКонтакте». Тем ученикам, которые отказывались смотреть ужастик, педагог пригрозила часом дополнительного чтения.

Кинопоказ устроили детям в возрасте от 8 до 14 лет. При этом возрастной ценз ленты указан как «16+».

Директор школы признала, что педагог допустила ошибку, передает РИА «Новости». Учительнице объявили выговор и лишили премии.

Омск, Служба информации РИА «Новый День»

Омск. Другие новости 08.07.19

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