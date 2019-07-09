Бабушка в семье Пескова стала жертвой мошенников, представившихся банком ВТБ

Дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Елизавета рассказала о том, что мошенники обманули ее бабушку. Злоумышленница представилась сотрудницей банка ВТБ, получила у пенсионерки нужные сведения и сняла все деньги с ее счета.

О случившемся Елизавета Пескова написала в своем Instagram. По ее словам, бабушке позвонили с номера, определившегося как «Банк ВТБ». Девушка сказала, что некто Гордеев из Саратовской области пытался снять деньги со счета пенсионерки.

«Сообщив, что служба безопасности банка предупреждает о том, что карты необходимо немедленно заблокировать, продиктовала бабушке все сведения о ней от даты рождения до номеров карт. В конце девушка попросила назвать коды, так же пришедшие с официального номера, с которого приходили все СМС от банка. Бабушка, переволновавшись, продиктовала цифры, после чего с ее карт моментально списали все деньги», – пишет Пескова.

Пострадавшая и ее супруг сразу обратились в банк по телефону, однако там заявили, что ничем помочь не могут, и что заниматься этим должны правоохранительные органы. Пескова отметила, что в центральном отделении бабушке, также как и многим другим, пришедшим с идентичными обращениями, в компенсации отказали.

Комментарий к этой публикации оставил представитель банка. Он сообщил, что ВТБ не работает с клиентами в мессенджерах и не звонит по данным вопросам. А также попросил сообщить, было ли принято обращение. В ответ Пескова написала, что обращение в банке приняли, но ответа в письменном виде не пришло. «В банке есть информация об отказе в компенсации», – уточнила девушка.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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