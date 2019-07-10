Норильские власти считают нормальным нашествие полчищ крыс в городе

Жители Норильска жалуются на полчища крыс, которые атакуют город. В мэрии не считают ситуацию критической.

На телеканале «Енисей» вышел сюжет о засилье грызунов в Норильске. По данным СМИ, крысы пробираются в квартиры, подъезды и подвалы жилых домов. Журналисты обвинили власти в бездействии.

В администрации не видят ничего ужасного в нашествии грызунов, передает РИА «Новости». Там отметили, что увеличение числа крыс наблюдается каждый год, и дело тут вовсе не в том, что в городе скопилось много мусора.

Управляющие компании удвоили количество работ по дератизации. Истреблением грызунов специалисты теперь занимаются не один, а два раза в месяц, отметили в мэрии.

Норильск, Служба информации РИА «Новый День»

Норильск. Другие новости 10.07.19

Из-за паводка на севере Хабаровского края объявлен режим ЧС. / На основе сгоревшей святыни сделают новую икону Чимеевской Божьей Матери. / ФСБ нагрянула с обысками к вице-премьеру Якутии и в минтранс республики. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»