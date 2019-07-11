Новосибирские следователи выясняют обстоятельства гибели трех детей

В Коченевском районе Новосибирской области на пожаре погибли три ребенка. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР 11 июля около часа ночи в частном жилом доме в селе Целинное произошёл пожар. Из огня удалось спасти 61-летнюю женщину, а трое детей возрастом трех, четырех и 16-ти лет погибли.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч.3 ст.109 УК РФ). Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей, а также проводят следственные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств трагедии.

Новосибирск, Иван Гридин

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