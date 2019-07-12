850 жителей Саратовской области заболели геморрагической лихорадкой

В Саратовской области зафиксирована вспышка геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). За два месяца с подобным диагнозом поступили 848 жителей области. Об этом сообщили в региональном минздраве.

«В настоящее время в больницах остается 162 человека с подозрением на лихорадку. В целом, с мая этого года диагноз лабораторно подтвердился у 848 жителей области»,– рассказал представитель ведомства «Интерфаксу».

Один случай оказался смертельным. Женщина с диагнозом ГЛПС поступила в больницу в критическом состоянии, медики не смогли ей помочь.

По предварительным данным, больше чем в половине случаев заражение произошло при посещении природного парка «Кумысная поляна», в 40% случаев при работе на огородах под Саратовом и в Татищевском районе. ГЛПС распространяется мышами-полевками.

Саратов, Служба информации РИА «Новый День»

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