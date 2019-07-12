В Ижевске мужчина ответит за гибель подростка при обрушении фонтана

В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего главного инженера АО «Летний сад имени М.Горького». Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч.2 ст.109 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, установлено, что обвиняемый отвечал за соблюдение требований безопасности на территории парка культуры и отдыха «Летний сад имени М. Горького». В 2017 году в парке было установлено оборудование фонтанного комплекса, состоящего из бассейна и каскадного фонтана. Обвиняемый, не истребовал проектную документацию и технический паспорт на данное оборудование, не удостоверился в его безопасности и допустил ввод в эксплуатацию.

После этого обвиняемый поручил подчиненным укрыть тентом на зимнее время каскад вместе с чашей бассейна, что создало угрозу обрушения закрепленных при помощи клея элементов каскада. Вечером 31 октября 2018 группа школьников прыгнула на тентовый чехол, из-за чего произошло обрушение чаш каскадного фонтана. 15-летний школьник погиб.

С учетом собранной следствием доказательственной базы уголовное дело направлено с обвинительным заключением в суд. За совершенное преступление предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Ижевск, Иван Гридин

Ижевск. Другие новости 12.07.19

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