Теракт в Киеве: из гранатомета обстреляли здание телекомпании

Сегодня ночью в Киеве неизвестный обстрелял из гранатомета здание телекомпании «112 Украина». Как сообщила полиция, случившееся расценивается как террористический акт, возбуждено уголовное дело.

Киевская полиция уточнила, что сообщение о ЧП поступило в 03:40 – местные жители слышали звук, похожий на взрыв на Дегтяревской улице в Шевченковском районе города. «По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы территориального и Главного управлений полиции, взрывотехники, кинологи и экипажи патрульных», – сообщили в полиции.

На месте происшествия был найден отстрелянный тубус гранатомета, который направят на проведение экспертизы. Сведения об инциденте внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

В украинской столице введена специальная полицейская операция по задержанию стрелка.

Сообщается, что в результате ЧП пострадавших нет.

Киев, служба информации РИА «Новый День»

Киев. Другие новости 12.07.19

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