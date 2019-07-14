Иркутской области прогнозируют новое наводнение

В Иркутской области вновь наблюдается повышение уровня воды в реках Ока, Ия, Уда. Согласно прогнозу синоптиков, ситуация в регионе может осложниться в связи с сильными дождями, которые ожидаются в ближайшие сутки.

По данным иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 июля на Оке, Ие и Уде отмечено повышение уровня воды на 15-45 сантиметров. В ближайшие сутки ожидаются колебания уровня в пределах 10-40 сантиметров, что ниже критических отметок, отмечает «Интерфакс».

В ближайшие сутки местами в западных, центральных, южных районах ожидаются сильные дожди, в селеопасных районах – очень сильные дожди, грозы, усиление северо-западного ветра, при грозах возможны порывы до 11-16 метров в секунду.

МЧС просит туристов отказаться от поездок в селеопасные районы, а также избежать, по возможности, поездок на дальние расстояния из-за возможного ухудшения видимости на дорогах. Также ведомство предупреждает о возможных отключениях электроэнергии во время грозы и сильного ветра.

По данным МЧС, в результате паводка с 25 июня в Иркутской области пострадали девять районов и городов, 107 населенных пунктов и 10,88 тысячи жилых домов, в которых проживают 38 тысяч человек. Больше всего пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

Подтопленным остается Тулун. Там подтоплены 67 жилых домов, в которых живут 168 человек.

В регионе продолжаются восстановительные работы. Власти рассчитывают к 18 июля восстановить дамбу в Тулуне, который серьезно пострадал от сильного наводнения.

Президент РФ Владимир Путин 3 июля подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. Сообщалось, что в результате природной стихии погибли 25 человек. Больше всего жертв в Тулунском районе – 19 человек, среди них один ребенок. Еще пять человек погибли в Нижнеудинском районе и один – в Тайшетском.

Иркутск, служба информации РИА «Новый День»

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