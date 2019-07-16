На черноморском курорте гражданин США изнасиловал россиянку

19-летний гражданин США и 16-летний подросток задержаны по обвинению в изнасиловании девушки. Об этом сообщает управление СКР по Краснодарскому краю.

По версии следствия, американец пригласил девушку и подростка к себе в номер в отеле в селе Дивноморском. Молодые люди надругались над девушкой, которая затем сообщила о преступлении в полицию.

Злоумышленников задержали, им предъявлено обвинение в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера (пп. «а, б» ч. 2 ст. 131, пп. «а, б» ч. 2 ст. 132 УК РФ).

В настоящее время проводятся судебные медицинские и генетические экспертизы. Следователи готовят ходатайство в суд об избрании меры пресечения подозреваемым. Расследование продолжается.

Геленджик, Служба информации РИА «Новый День»

Геленджик. Другие новости 16.07.19

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