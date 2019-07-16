В Чечне легкомоторный самолет рухнул на дом

В Чечне легкомоторный самолет упал на частный дом. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

ЧП произошло в станице Новощедринская, сообщает Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета России. Предположительно, после взлета самолет, выполнявший сельскохозяйственные работы, зацепился за провода линии электропередачи.

Пострадали пилот самолета и три жильца разрушенного дома. Все они госпитализированы.

СКР проводит проверку по факту аварии.

Грозный, Служба информации РИА «Новый День»

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