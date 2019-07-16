На реке Лене четверо мужчин утонули, спасая детей

В Якутии утонули семь человек. Четверо мужчин спасали троих детей. Все они погибли. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел на несанкционированном пляже на реке Лене, сообщает областное управление СКР. Дети в возрасте 4,5 и 7 лет купались около острова Пономарев. Когда малыши начали тонуть, им на помощь бросились четверо мужчин.

«Двоих детей извлекли из воды, но проведенными реанимационными мероприятиями их спасти не удалось. Тела четырех мужчин в возрасте от 45 до 47 лет, которые бросились в воду за детьми, позже были обнаружены спасателями, как и тело третьего ребенка», – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ «причинении смерти по неосторожности». Расследование продолжается.

Якутск, Служба информации РИА «Новый День»

Якутск. Другие новости 16.07.19

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