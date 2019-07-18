В шахте Кузбасса из-за обрушения породы погиб горняк

В Кемеровской области на шахте «Анжерская-Южная» произошло ЧП, в результате которого погиб человек. СКР проводит проверку.

Инцидент произошел в ночь на четверг. «Проходчик, находясь в горной выработке, выполнял работы в вентиляционном штреке. В момент установки крепежа произошло отслоение породы, которая придавила рабочего. Коллеги потерпевшего вытащили его из-под завала, подняли на поверхность, где врачи «скорой помощи» констатировали смерть мужчины», – говорится на сайте регионального управления СК.

В момент обрушения в шахте находилось 66 человек, эвакуация не проводилась. Других пострадавших в результате обрушения нет.

СКР объявил о начале проведения доследственной проверки, в ходе которой будет установлено, проходил ли рабочий инструктаж по технике безопасности и соблюдал ли требования.

В настоящее время добыча на отрезке шахты, где произошло обрушение пород, была приостановлена до выяснения дополнительных обстоятельств инцидента и установления причин возможного схода наслоений.

Кемерово, Служба информации РИА «Новый День»

Кемерово. Другие новости 18.07.19

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