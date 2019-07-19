В Якутске задержали 20 таджиков за пропаганду радикального ислама

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 20 граждан другой страны. Их подозревают в религиозно-экстремистской деятельности.

Как сообщили в управлении спецслужбы Якутии, уроженец Таджикистана организовал в жилом доме в Якутске незаконную молельную площадку. Там регулярно собирались приверженцы идеологии радикального ислама.

Установлено, что на собраниях вели пропаганду запрещенных экстремистских материалов и вовлекали в сообщество местных жителей, передает РИА «Новости».

В ходе спецоперации были задержаны 20 иностранцев. «В отношении задержанных проводится документирование их противоправной деятельности. Двое иностранцев уже выдворены за пределы России с закрытием въезда сроком на пять лет», – рассказали в ФСБ.

Кроме того, в квартире, в которой организовали молельню, были прописаны до 40 иностранных граждан, а проживали одновременно до 30 человек. При этом собственники знали, в каком состоянии находится жилплощадь.

Якутск, Служба информации РИА «Новый День»

Якутск. Другие новости 19.07.19

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