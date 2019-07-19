В Забайкалье депутат-лесничий украл лес на 7 млн рублей

В Забайкальском крае задержали лесничего, который также является депутатом сельсовета. Его обвиняют в хищении леса.

Как сообщили в пресс-службе МВД России, участковый лесничий организовал незаконную рубку лесных насаждений. С декабря 2017 года по февраль 2019 года местные жители уничтожили свыше тысячи деревьев разных пород. Гослесфонду РФ причинен ущерб в размере свыше 7 млн рублей.

Установлено, что лесничий оформлял фиктивные договоры купли-продажи древесины. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная группой лиц, с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере).

Так как обвиняемый является депутатом совета сельского поселения «Пешковское» Нерчинского района, решение о возбуждении уголовного дела принимал и.о. руководителя регионального СУ СКР Алексей Вольный, пишет РИА «Новости».

Чита, Служба информации РИА «Новый День»

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