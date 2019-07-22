Женщина погибла по дороге в роддом из-за пьяного водителя скорой

В Иркутской области беременная женщина погибла по дороге в роддом. Виновник аварии – водитель автомобиля скорой помощи – находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, авария произошла на участке автодороги «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово», в полутора километрах от села Харбатово. 54-летний водитель скорой медицинской помощи не справился с управлением, машина перевернулась.

От полученных травм скончалась 40-летняя женщина, которую на скорой везли в родильный дом поселка Усть-Ордынский. Кроме того, госпитализация понадобилась фельдшеру.

Водитель скорой, который виноват в аварии, с места ДТП пытался скрыться. Его обнаружили в лесу. Мужчине также понадобилась медицинская помощь. Установлено, что он находился в состоянии опьянения.

Иркутск, Служба информации РИА «Новый День»

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