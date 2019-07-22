На Телецком озере катер протаранил баржу

В Барнауле возбуждено уголовное дело по факту столкновение катера с баржей на Телецком озере, в результате которого пострадали люди (ч.1.1. ст.263 УК РФ). Следователи считают, что в результате допущенных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта произошло столкновение катера «Пурсуит-2150» с баржей, причаленной к берегу вблизи Чулышманского пирса, расположенного в селе Артыбаш Турочакского района.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления СКР, в результате столкновения, пассажирам катера причинены телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе тяжкий вред здоровью.

В настоящее время следователи Западно-Сибирского СУТ СК России произвели осмотр катера и баржи. Кроме того, они изучают техническую документацию на судно, проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. В качестве одной из версий произошедшего следствием рассматривается ошибка при управлении судном. Расследование уголовного дела продолжается.

По данным местных СМИ, травмы получили пять человек. Пострадавшая женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Барнаул, Иван Гридин

Барнаул. Другие новости 22.07.19

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