Желудок лопнул от угощений: в зоопарке Пензы посетители довели до смерти детеныша пони (ФОТО)

В зоопарке Пензы посетители до смерти закормили детеныша шетлендского пони. Об этом сообщается на официальной странице зоопарка в соцсети «Вконтакте».
По информации сотрудников зверинца, трехмесячный жеребенок шетлендского пони погиб от заворота кишок. Ветеринары в течение семи часов боролись за жизнь животного, но не смогли его спасти. При вскрытии было обнаружено, что желудок малыша был «переполнен едой и просто разорвался от излишка». В зоопарке заявили, что «после обильного угощения вчера наши врачи весь вечер пытались помочь жертве «добрых кормильцев, но медицина не всесильна».
Сотрудники отмечают, что посетители, желающие покормить животных, принципиально игнорируют предупреждающие таблички, которыми усыпан зоопарк, и замечания работников зоопарка. «Не кормите наших животных, если хотите видеть их живыми», – заявили в зоопарке.
Пенза, служба информации РИА «Новый День»
Пенза. Другие новости 22.07.19
Уголовник с Урала утопил собутыльника в Нице. / Курганские туристы, застрявшие в Крыму, вернутся домой с другим туроператором за отдельную плату. / В Крыму возрос риск пожаров. Читать дальше
© 2019, РИА «Новый День»