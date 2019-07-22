Желудок лопнул от угощений: в зоопарке Пензы посетители довели до смерти детеныша пони (ФОТО)

В зоопарке Пензы посетители до смерти закормили детеныша шетлендского пони. Об этом сообщается на официальной странице зоопарка в соцсети «Вконтакте».

По информации сотрудников зверинца, трехмесячный жеребенок шетлендского пони погиб от заворота кишок. Ветеринары в течение семи часов боролись за жизнь животного, но не смогли его спасти. При вскрытии было обнаружено, что желудок малыша был «переполнен едой и просто разорвался от излишка». В зоопарке заявили, что «после обильного угощения вчера наши врачи весь вечер пытались помочь жертве «добрых кормильцев, но медицина не всесильна».

Посетители зоопарка до смерти закормили маленького пони, фото: vk.com/zoo_pnz

Сотрудники отмечают, что посетители, желающие покормить животных, принципиально игнорируют предупреждающие таблички, которыми усыпан зоопарк, и замечания работников зоопарка. «Не кормите наших животных, если хотите видеть их живыми», – заявили в зоопарке.

Пенза, служба информации РИА «Новый День»

Пенза. Другие новости 22.07.19

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