Сотрудника колонии задержали за кражу 200 кг нефрита

В Иркутской области двое мужчин подозреваются в хищении 200 килограммов нефрита. Один из них работал в районном отделе судебных приставов, а другой нес службу в одной из исправительных колоний.

Нефрит пропал из районного отдела судебных приставов, ранее он был изъят у гражданина. По подозрению в преступлении задержаны двое мужчин. Один из них работал в этом здании, но государственным гражданским служащим он не является, сообщили в МВД. Второй подозреваемый трудится в одной из исправительных колоний системы ФСИН России.

Похитители спрятали нефрит в колодце на пятиметровой глубине. Ценный материал изъяли, его стоимость оценивается в 1 млн рублей. В настоящее время он хранится в качестве вещественного доказательства у следователей.

Подозреваемых отпустили под подписку о невыезде. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 с. 158 УК РФ «Кража».

Иркутск, Служба информации РИА «Новый День»

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