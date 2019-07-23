В Адыгее упал вертолет, пилот госпитализирован

В Республике Адыгее потерпел крушение вертолет, выполнявший сельскохозяйственные работы. В результате аварии 41-летний пилот получил травмы.

Инцидент произошел в районе аула Панахес Тахтамукайского района, сообщает Южное следственное управления на транспорте СКР. Ми-2 рухнул при проведении авиационно-химических работ. Причины крушения выясняются.

41-летний пилот был госпитализирован в Энемскую районную больницу в состоянии средней тяжести.

Доследственную проверку проводят сотрудники Южного следственного управления на транспорте СКР. Кроме того, обстоятельство произошедшего выясняет Южная транспортная прокуратура.

Майкоп, Служба информации РИА «Новый День»

Майкоп. Другие новости 23.07.19

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