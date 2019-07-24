Почти 40 детей отравились после прогулки у фонтана в Хабаровске

В Хабаровске 37 детей заразились острой кишечной инфекцией после прогулки у пешеходного фонтана на набережной стадиона имени Ленина или купания в нем. Сейчас фонтан закрыт для дезинфекции, информирует региональное управление Роспотребнадзора.

По данным регионального минздрава, в детскую краевую больницу обратились родители 37 детей разного возраста с симптомами кишечной инфекции, из них 19 госпитализировали. Медики отмечают, что тяжелых случаев не зафиксировано.

Как выяснили эпидемиологи, причиной массового заболевания стал норовирус. Этот вирус был выделен из биологического материала заболевших детей и при лабораторных исследованиях воды из фонтана.

Надзорное ведомство продолжает эпидемиологическое расследование.

Норовирус является основной причиной гастроэнтерита. Норовирусы очень заразны и быстро распространяются. Источниками передачи инфекции являются грязные руки, вода, плохо вымытые фрукты и овощи.

Хабаровск, служба информации РИА «Новый День»

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