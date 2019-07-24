Мать запрещала врачам лечить сына с острым аппендицитом

Жительница Ростова-на-Дону устроила скандал в больнице за то, что врачи собирались оперировать ее сына. У ребенка был диагностирован острый аппендицит.

Видео стычки агрессивной матери с медиками опубликовало общество «Ростов главный» в соцсети «ВКонтакте». В ролике женщина пытается забрать ребенка с больничной койки со словами «Встал быстро, обулся и пошел».

Врачи пытались объяснить матери, что ребенку необходимо срочное хирургическое вмешательство. Женщина же кричит на врачей, используя нецензурную лексику. За брата вступается старший сын, однако упокоить родительницу ему не удается. Мать хватает маленького сына за футболку и сдергивает с кровати.

Медикам пришлось вызвать полицию, чтобы утихомирить дебоширку. Как отметили пользователи в комментариях, ребенка все-таки прооперировали. Его мать извинилась перед врачами за свое поведение.

Ростов-на-Дону, Служба информации РИА «Новый День»

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