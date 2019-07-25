Крупный штраф присудили журналисту в Якутии, обвинявшемуся в «воздействии на подсознание людей»

Городской суд Якутска наложил административный штраф в 30 тысяч рублей на журналиста издания «Якутск Вечерний» Михаила Романова, обвиняемого в злоупотреблении свободой информации (п. 1 ст. 13.15. КоАП). Однако суд признал репортера виновным по ч. 9 статьи 13.15 КоАП (распространение в СМИ и интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверной, создавшее угрозу жизни или здоровью граждан, угрозу массовых нарушений общественного порядка или угрозу работе систем жизнеобеспечения). Заместитель главреда издания Виталий Обедин, представлявший интересы Романова в суде, заявил, что судебный вердикт будет обжалован, передает «Интефакс»

Административное дело в отношении журналиста открыл участковый уполномоченный майор Рушан Алимов. Правоохранитель обнаружил в одной из его статей некие фрагменты, которые «воздействует на подсознание людей и оказывает на них вредное влияние». Речь идет об апрельском материале, посвященном похищению и избиению научного сотрудника Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Антона Амосова. Сотрудник вуза утверждал, что его задержали и пытали сотрудники ФСБ за комментарии в социальных сетях об взрыве в офисе УФСБ в Архангельске, который устроил в октябре прошлого года студент одного из местных колледжей.

Участковый Алимов вызвал автора материала для дачи свидетельских показаний, однако журналист отказался ехать в полицию без повестки. Тогда сотрудник полиции составил на него протокол о неподчинении законным требованиям сотрудника правоохранительных органах, а на следующий день – о злоупотреблении свободой СМИ.

В протоколе правоохранитель указал, что фраза из статьи Романова «это история про то, что каждый может попасть в жернова государственной машины. И про то, что Большой Брат бдит, читает все комментарии на форумах…" содержит «скрытые вставки», которые «воздействуют на подсознание людей и оказывает на них вредное влияние». Об этом ранее сообщил Обедин газете «Коммерсантъ».

В Союзе журналистов России заявили, что впервые столкнулись с преследованием сотрудника СМИ по такой административной статье и держат ситуацию на контроле. " Я думаю, что это что-то за гранью. Что такое «действует на подсознание»? Таким должны заниматься медработники», – отметил глава союза Владимир Соловьев.

Якутск, служба информации РИА «Новый День»

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