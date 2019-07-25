На Кубани из-под конвоя сбежал обвиняемый в убийстве мужчина

Управление ФСИН России по Краснодарскому краю сообщило о побеге опасного преступника. Санников Антон Николаевич скрылся от конвоиров, которые должны были передать его сотрудникам СИЗО.

Побег преступник совершил поздно вечером на обменном пункте станции Армавир-2. Краевое управление ФСИН создало оперативный штаб, проводится специальная операция по розыску и задержанию подследственного.

Как сообщают местные СМИ, Санников осужден по п. «ж» ч. 2 ст. 105 «Убийство совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой». Мужчина расправился с собственным братом, а затем с сообщниками спрятал труп.

Краснодар, Служба информации РИА «Новый День»

Краснодар. Другие новости 25.07.19

Отключения тока ждали полчаса: подробности смертельного ЧП у моста (ВИДЕО). / В Югре новый вид мошенничества: жертв заманивают в кино. / В Челябинске украли трамвайные рельсы. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»