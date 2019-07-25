На Кубани из-под конвоя сбежал обвиняемый в убийстве мужчина

Управление ФСИН России по Краснодарскому краю сообщило о побеге опасного преступника. Санников Антон Николаевич скрылся от конвоиров, которые должны были передать его сотрудникам СИЗО.
Побег преступник совершил поздно вечером на обменном пункте станции Армавир-2. Краевое управление ФСИН создало оперативный штаб, проводится специальная операция по розыску и задержанию подследственного.
Как сообщают местные СМИ, Санников осужден по п. «ж» ч. 2 ст. 105 «Убийство совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой». Мужчина расправился с собственным братом, а затем с сообщниками спрятал труп.
Краснодар, Служба информации РИА «Новый День»
Краснодар. Другие новости 25.07.19
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