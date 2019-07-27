В Башкирии начальник морга расстрелял мужчину, пришедшего за телом жены

Стрельба произошла в морге центральной районной больницы в городе Белорецке в Башкирии. Пьяный мужчина пришел в патологоанатомическом отделение и потребовал отдать тело своей недавно умершей жены.

Завотделением – 56-летний врач-патологоанатом попытался успокоить 50-летнего мужчину, однако тот игнорировал замечания. Тогда медик применил оружие. Он трижды выстрелил в буйного посетителя из травматического пистолета. Мужчина получил ранения и был госпитализирован, сообщает ГТРК «Башкортостан». Врач вызвал на место происшествия полицейских.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

Уфа, служба информации РИА «Новый День»

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