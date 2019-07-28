Тело 11-месячной девочки в пакете нашли в подъезде дома на Алтае

Следователи расследуют убийство 11-месячной девочки в Алтайском крае. Тело ребенка, завернутое в полиэтиленовый мешок, обнаружили в подъезде жильцы одного из домов в городе Бийске сегодня утром. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

В ведомстве отметили, что личность малышки установлена, ведутся поиски ее матери. По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Причина смерти девочки устанавливается.

Барнаул, служба информации РИА «Новый День»

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