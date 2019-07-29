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Понедельник, 29 июля 2019, 09:36 мск

Новости Скандалы и происшествия

В США неизвестный расстрелял участников фестиваля еды: погибли 4 человека, 15 ранены (ВИДЕО)

Фото: bnonews.com

В результате стрельбы на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival в городе Гилрой на севере Калифорнии погибли по меньшей мере четыре человека, еще 15 получили ранения. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на полицию и местные власти. Среди жертв – шестилетний мальчик.

По его данным, огонь по участникам фестиваля открыл из винтовки белый мужчина в возрасте около 25-30 лет. Мотивы стрелка неизвестны. Телеканал отмечает, что преступник убит. Ранее The New York Times со ссылкой на представителя городского совета Гилрой сообщала, что подозреваемый в стрельбе задержан. Чиновник допустил, что у стрелка мог быть сообщник.

По информации экстренных служб, врачи оценивают состояние раненых как тяжелое. Все они доставлены в больницу.

На месте инцидента работают полицейские и медики. Правоохранители предупреждают местных жителей, что место происшествия остается небезопасным и просят обходить его стороной.

Gilroy Garlic – это трехдневный фестиваль еды, один из крупнейших в Соединенных Штатах. Он проводится с 1979 года в парке Крисмас Хилл в городе Гилрой под Сан-Хосе. Ежегодно мероприятие посещают до 100 тысяч человек.

Лос-Анджелес, служба информации РИА «Новый День»

Лос-Анджелес. Другие новости 29.07.19

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