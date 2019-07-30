В Ингушетии застройщик похитил при возведении детсада более 14 млн рублей

В Ингушетии возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего местного жителя по подозрению в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СКР, по версии следствия, в июне 2018 года министерство строительства и ЖКХ Ингушетии заключило госконтракт с гендиректором ООО «Проф-Строй» на строительство детского сада на 220 мест в поселке Новый Редант. Сумма контракта составляла 173 млн 601 тыс. рублей.

Позже в декабре 2018 года в контракт были внесены изменения, в результате которых он подорожал до 177 млн 74 тыс. рублей. Гендиректор компании-застройщика, считает следствия, в ходе выполнения контракта похитил из этих средств более 14 млн рублей, завышая объемы фактически выполненных работ.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Магас, Иван Гридин

Магас. Другие новости 30.07.19

В Тюмени задержан участник дорожного беспредела у аквапарка. / В Югре турфирма похитила полмиллиона у детей, отдохнувших в Крыму. / «Благодарности» на миллионы: СКР раскрыл причину задержания начальника угрозыска Приморья. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»