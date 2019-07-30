На улицах Сочи появились 9-сантиметровые летающие тараканы (ФОТО)

На улицах Сочи появились одни из крупнейших тараканов мира – девятисантиметровые американские летающие тараканы. Об этом сообщает пресс-служба Сочинского национального парка. Специалисты предполагают, что их могли завезти случайно или же насекомые могли сбежать из террариумов.

Этот вид тараканов происходит из тропической Африки, но в начале XVII века был завезен в Северную Америку, а позже попал в Европу. Сейчас это насекомое встречается по всему миру. Длина тела американского красно-коричневого таракана достигает 5 сантиметров, а с усами – превышает 9 сантиметров.

На улицах Сочи появились огромные летающие тараканы, фото – npsochi.ru

Эти насекомые считаются опасными вредителями, так как переносят инфекции и могут вызвать аллергию у человека. Они живут в зданиях и природной среде, питаясь любыми органическими остатками.

Американских тараканов часто содержат в террариумах как экзотических насекомых, а также используют в качестве корма для ящериц и отдельных видов змей. «Независимо от происхождения у нового обитателя есть все шансы закрепиться на Черноморском побережье», – отмечают специалисты нацпарка Сочи.

Сочи, служба информации РИА «Новый День»

Сочи. Другие новости 30.07.19

На Кубани журналист попал под статью из-за связей с «Открытой Россией». / Алексей Беззуб не верит, что полиция найдет избивших его злоумышленников. / В Крыму собираются конфисковать все катера и «бананы», нелегально катающие туристов. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»