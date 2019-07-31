Кировские следователи возбудили дело по факту гибели пяти человек

В Кировской области по факту пожара в Шабалинском районе, при котором погибли пять человек, возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч.3 ст.109 УК РФ).

Установлено, что в ночь на 30 июля в одном из деревянных двухэтажных строений, расположенных в комплексе зданий промышленных теплиц, произошел пожар. В результате возгорания в огне погибло четыре человека: 23, 28, 54 и 62 лет. Еще один 24-летний молодой человек получил множественные ожоги и был госпитализирован, но, несмотря на усилия медиков, в ночь на 31 июля он скончался.

Все погибшие работали на территории этого тепличного комплекса и проживали на втором этаже строения, которое огонь уничтожил полностью. По предварительной версии, пожар произошел из-за короткого замыкания в автомашине, стоящей на первом строения. В настоящее время назначены экспертизы для установления точных причин пожара.

Следователи провели осмотр места происшествия, опросили руководство и персонал предприятия. Также проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

Киров, Иван Гридин

Киров. Другие новости 31.07.19

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