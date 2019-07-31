В Нижнем Новгороде мать вкалывала сыну димедрол и избивала клюшкой

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело в отношении 29-летней женщины, которую подозревают в истязании малолетнего сына (п.«г» ч.2 ст.117 УК РФ), сообщили в пресс-службе СКР.

По версии следствия, с июня по 25 июля 2019 года подозреваемая систематически связывала и избивала, в том числе хоккейной клюшкой своего 12-летнего сына. Так, вечером 25 июля в квартире одного из домов по улице Тимирязева женщина связала сына и нанесла ему несколько ударов хоккейной клюшкой по телу. Затем она ввела мальчику инъекцию неизвестного препарата.

Подозреваемая была задержана. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Пострадавший мальчик помещен в социально-реабилитационный центр, а его месячная сестра – в больницу. В ходе расследования уголовного дела женщине будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

По данным телеграм-канала Baza, преступление было совершено в номере одной из гостиниц. Женщина якобы пыталась изгнать из сына бесов, а димедрол и обезболивающие она вкалывала, чтобы крики ребенка не привлекали внимания. Канал сообщает, что вечером 26 июля женщина покинула отель вместе с дочкой и отправилась к подруге. Она оставила девочку, заявив, что отлучится ненадолго, но не вернулась и через два дня, а на связь не выходила. Тогда подруга отправилась в полицию.

Мальчика к тому времени уже нашли работники отеля. Он сутки просидел в номере без еды и воды. На теле ребёнка нашли следы от уколов, а в номере – пустые ампулы от обезболивающего и димедрола.

Нижний Новгород, Иван Гридин

Нижний Новгород. Другие новости 31.07.19

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