При взрыве во Владикавказе пострадали 12 человек (ВИДЕО)

Во Владикавказе в результате взрыва бытового газа и последующего пожара пострадали 12 человек, сообщает Главное управление МЧС РФ по Северной Осетии. В основном у них незначительные ушибы и резаные раны, сообщили в республиканском минздраве. Всех пострадавших доставили в больницы, позже 11 из них отпустили домой.

ЧП в цехе по обработке шерсти, а, по другим данным, на предприятии по производству гармошек на улице Доватора, 8 произошло в 8:00. В здании прогремел взрыв газа, после чего начался пожар.

Взрыв и пожар во Владикавказе

Площадь возгорания достигла 1500 квадратных метров. В тушении задействованы 117 человек, 33 единицы техники, из них от МЧС 54 человека и 17 единиц техники. В настоящее время, как сообщает местное издание «Регион 15», борьба с огнем продолжается.

Владикавказ, служба информации РИА «Новый день»

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