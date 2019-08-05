В Красноярском крае 9-летнюю девочку изрубило винтом лодки

В Красноярском крае 9-летняя девочка погибла от травм, полученных в воде от проплывающей лодки. Возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла на озере Большом в Шарыповском районе, сообщает пресс-служба СКР. Мужчина, управляющий лодкой, подъехал слишком близко к берегу и допустил наезд на находящуюся в воде девочку. Ребенок от полученных травм скончался на месте.

Следователи установили личность виновника происшествия. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Расследование продолжается.

Красноярск, Служба информации РИА «Новый День»

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