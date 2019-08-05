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Понедельник, 5 августа 2019, 17:26 мск

Новости Скандалы и происшествия

В Польше задержали 20 граждан России

В польском Кракове порядка 20 россиян задержали за драку с футбольными фанатами. Об этом сообщает RMF FM.

Инцидент произошел на парковке около одного из торговых центров. Полицейские задержали 20 граждан России, большинство из них чеченского происхождения. Кроме того, правоохранители задержали несколько поляков – болельщиков местного клуба «Краковия».

Отмечается, что во время обыска у россиян нашли оружие, наркотики и другие опасные предметы. Причиной потасовки стал конфликт из-за торговли на городском рынке.

В настоящее время правоохранители проводят обыски по месту жительства задержанных. Дело расследует прокуратура Кракова.

Варшава, Служба информации РИА «Новый День»

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