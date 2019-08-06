Неизвестный устроил стрельбу в ночном клубе в Канаде: ранены 7 человек (ФОТО)

В результате стрельбы в ночном клубе в канадском Торонто ранены 7 человек, один из них находится в критическом состоянии. Об этом сообщает телеканал Global News со ссылкой на правоохранителей.

Нападение было совершено на клуб District 45 в ночь на понедельник, когда в заведении находились около 250 человек. Неизвестный открыл огонь по посетителям клуба, по данным очевидцев, в результате конфликта. Подробности не уточняются. Полиция пока не раскрывает данные о преступнике.

Ранее в США за сутки произошли три стрельбы, жертвами которой стали почти три десятка человек. В субботу, 3 августа, 21-летний белый парень открыл огонь в торговом центре города Эль-Пас (штат Техас). Перед нападением он опубликовал манифест, в котором поддержал теракт в мечети в Новой Зеландии в марте этого года, и назвал свои действия ответом на «нашествие» в Техас мексиканцев. Затем два инцидента со стрельбой произошли в городе Дейтон (штат Огайо) и в одном из парков города Чикаго (штат Иллинойс). Всего в результате нападений погибли 29 человек и более 60 пострадали. Президент США Дональд Трамп связал случаи массовой стрельбы в США с проблемой психических заболеваний, и назвал стрелков психически больными людьми. Он призвал принять закон, предусматривающий проверку биографических данных при покупке оружия.

Торонто, служба информации РИА «Новый День»

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