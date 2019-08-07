Разврат в небе: мужчина показал свой половой орган пассажирам рейса из Крыма в Петербург

В аэропорту Санкт-Петербурга задержали пассажира рейса из Симферополя, устроившего акт эксгибиционизма на борту самолета, сообщает Управление на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.

Инцидент произошел накануне на рейсе авиакомпании «Россия», уточняют телеграм-каналы. В поступившем в дежурную часть линейного отдела МВД в Пулково сообщении от командира экипажа говорилось, что пассажир на борту лайнера демонстрирует свои гениталии. Извращенцем оказался молодой человек 22-23 лет. Парень снял штаны и показал 16-летней девушке свой половой орган. Кроме того, он разгуливал без трусов по самолету, а замечания со стороны бортпроводников игнорировал.

В Пулково эксгибициониста встретили полицейские. Нарушителя доставили в дежурную часть линейного отдела полиции. Правоохранители проводят проверку «по факту совершения развратных действий пассажиром».

Как уточняет «Фонтанка», извращенец был трезв. После допроса его отпустили под обязательство о явке.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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