«Был сильный взрыв»: под Красноярском фура развалилась во время движения, водитель погиб (ВИДЕО)

В Красноярском крае минувшей ночью во время движения разрушилась фура, перевозившая сухой лед. Водитель грузовика погиб. От фуры осталась груда металла. По данным местных СМИ, грузовик взорвался – многие местные жители слышали громкий хлопок.

Инцидент произошел на дороге Ачинск – Ужур – Троицкое в Назарьевском районе края, сообщает региональный полицейский главк. Находившийся за рулем грузовика мужчина погиб на месте. По предварительной версии правоохранителей, грузовик разрушился из-за технических неисправностей. Участок дороги в районе происшествия перекрыт. На месте инцидента работает следственно-оперативная группа, отметили в краевом управлении МВД РФ.

Фура с сухим льдом разрушилась в Назарово

Издание «Назарово онлайн» сообщает, что в кузове грузовика мог взорваться сухой лед. ЧП случилось во время движения фуры по объезду города Назарово. Горожане слышали сильный взрыв около 03:00. От фуры, судя по опубликованным изданием фото, осталась груда искореженного металла. Повреждены также проезжая часть и около 10 метров бетонного ограждения.

Фура перевозила 8 тонн сухого льда из города Мариинска Кемеровской области для завода металлоконструкций в Назарово. Точную причину разрушения грузовика предстоит установить правоохранителям.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

Красноярск. Другие новости 08.08.19

Это не угарный газ: с массовым отравлением в Карталах разбираются следователи. / В Крыму гидроцикл наехал на женщину, полицейских пытались заблокировать. / Сквер у драмтеатра возвращают жителям Екатеринбурга. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»