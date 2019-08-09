Автомобиль врезался в толпу людей под Нижним Новгородом: 7 пострадавших

В Нижегородской области Легковой автомобиль въехал в группу молодых людей, стоявших на обочине у припаркованной машины. В результате ДТП травмы получили 7 человек, сообщили в региональном полицейском главке.

По информации ведомства, дорожное происшествие случилось сегодня около 02:25 на третьем километре дороги, ведущей к поселку Турбазы в Городецком районе. 21-летний водитель отечественной легковушки не справился с управлением и выехал на обочину, где сбил стоявших людей. Семь человек в возрасте от 21 до 23 лет получили травмы различной степени тяжести, двое из них были госпитализированы.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Нижний Новгород, служба информации РИА «Новый День»

Нижний Новгород. Другие новости 09.08.19

В Китае объявлен высший уровень тревоги из-за супертайфуна «Лекима». / В Сургуте жители многоэтажки страдают от соседства с центром для алкоголиков и наркоманов. / На Курганмашзаводе опять погиб рабочий. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»