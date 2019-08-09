В Забайкалье полицейский застрелил мужчину и пытался уйти от наказания

В Забайкальском крае предстанет перед судом бывший полицейский, обвиняемый в убийстве. Он застрелил в ссоре другого мужчину и с помощью коллег пытался уйти от уголовной ответственности.

Преступление было совершено 24 февраля 2019 года, сообщает пресс-служба краевого управления СКР. Обвиняемый, занимая должность начальника пункта полиции «Кокуйский» ОМВД России по Сретенскому району, в свободное от службы время застрелил из табельного пистолета мужчину. Установлено, что мотивом стала ссора на почве ревности.

Затем полицейский попросил содействия коллег, чтобы уйти от ответственности. Они пытались представить убийство как необходимую самооборону. Якобы потерпевший напал на правоохранителя, а тому пришлось защищаться.

Обвиняемый был уволен из внутренних дел по отрицательным основаниям. Два его пособника также лишились своих должностей. Уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) направлено для рассмотрения в Сретенский районный суд.

Чита, Служба информации РИА «Новый День»

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