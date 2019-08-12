Тела четырех туристов найдены в палатке в Красноярском крае

Четверо туристов погибли в Красноярском крае. Их тела были обнаружены в палатке на левом берегу Ангары неподалеку от поселка Новоангарск, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства гибели людей. По предварительной версии, туристы отравились газом. Известно, что они использовали в палатке газовую гарелку.

В СКР отметили, что по итогам доследственной проверки будет принято решение о возбуждении или в отказе возбуждения уголовного дела.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

Красноярск. Другие новости 12.08.19

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