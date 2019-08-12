В Новокузнецке дети подожгли пятилетнюю девочку

В Кемеровской области пятилетняя девочка попала в больницу с термическими ожогами. Оказалось, ребенка подожгли подружки.

Дети 5, 9 и 11 лет гуляли неподалеку от дома. Одна из девочек баловалась зажигалкой. В этот момент платье на самой младшей загорелось, подруги испугались и убежали домой, сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

Плачущую сестру в окно увидел брат и сообщил отцу. Мужчина занес дочь домой и вызвал «скорую помощь». Ребенка госпитализировали. В настоящее время малышка находится в реанимационном отделении, врачи борются за ее жизнь.

По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Кемерово, Служба информации РИА «Новый День»

Кемерово. Другие новости 12.08.19

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