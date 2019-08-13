Новороссийск, Геленджик и Крымск остались без водоснабжения

Новороссийск, Геленджик, Крымск и населенные пункты Крымского района и Черноморского побережья остались без водоснабжения из-за аварии на магистральном трубопроводе, сообщает пресс-служба «Кубаньводкомплекса». Прорыв произошел на участке водовода МВ-2 диаметром 1220 мм между хуторами Плавненский и Новотроицкий. Причина аварии – износ трубы, в нижней части водовода при штатном режиме подачи воды образовалась трещина размером 1200х90 мм. Для ее ликвидации потребовалось остановить работу насосных станций.

На ликвидацию аварии было отправлено три ремонтных бригады. Ситуация находится на контроле министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Евгения Зименко, директора ГУП КК «Кубаньводкомплекс» Александра Лазарева, которые прибыли на место аварии, чтобы лично организовать ход работ.

На месте было организовано освещение, чтобы продолжать аварийные работы и с наступлением темноты. Последствия аварии устраняют 28 специалистов и 12 единиц спецтехники. При проведении работ в ночное время по опорожнению трубопровода также участвовали представители МЧС и ГКУ КК «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».

Прилагаются все усилия, чтобы закончить восстановительные работы до 18:00 13 августа.

По данным местных СМИ, водоснабжение было прервано еще около 20:00 мск 12 августа. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал в Instagram, что авария серьезная и для восстановления водоснабжения делается все возможное. «С пяти утра на месте прорыва уже идет сварка трубы. Затем будут промывать систему и постепенно возобновлять подачу воды», – отметил он.

Для жителей городов и населенных пунктов, оставшихся без водоснабжения, организован подвоз воды. В Новороссийске для этого задействованы 19 машин, в Крымске – 12, в Геленджике – 15.

Краснодар, Иван Гридин

Краснодар. Другие новости 13.08.19

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