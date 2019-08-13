В Новосибирске создана петиция из-за обнаружения расчлененного домашнего кота

Новосибирские полицейские организовали проверку сообщения о жестком убийстве домашнего кота в Академгородке. Ранее на сайте Change.org появилась петиция с требованием к областной прокуратуре «изолировать и наказать живодерку из Академгородка».

В тексте обращения утверждается, что в одном из мусорных баков Академгородка был обнаружен труп пропавшего ранее домашнего кота, который перед смертью подвергся пыткам – с животного якобы снят скальп, а лапы отрезаны. Кроме того, в петиции указано, что соседи подозревают в убийстве кота соседку хозяйки животного. В пользу этой версии говорит видеозапись на которой видно что дама, похожая на соседку, выбрасывает пакет, аналогичный тому, в котором был обнаружен кот, в мусорный бак.

Так же в петиции утверждается, что девушка занималась продажей черепов животных, а в ее квартире найдены их останки. «Проводится проверка. Поступило заявление о гибели домашнего животного. По итогам будет принято решение», – цитирует РИА «Новости» слова представителя управлении МВД по Новосибирской области.

В полиции не подтвердили информацию о якобы найденных в квартире останков животных. В ведомстве также отметили, что в полицию поступило несколько заявлений о гибели одного и того же животного от разных людей.

Новосибирск, Иван Гридин

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