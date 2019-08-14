Теплоход с 50 пассажирами спасли от крушения на Оби

Теплоход с десятками пассажирами едва не разбился о камни на реке Обь под Барнаулом. Катастрофу предотвратил экипаж другого теплохода, проплывающего неподалеку. Обошлось без пострадавших, сообщает Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

Инцидент произошел 9 августа около пристани садоводства на участке Оби, где глубина составляет 17 метров, уточняет газета «Алтайская правда». У принадлежащего частной компании теплохода с 50 пассажирами на борту отказало основное управление, а дополнительное не работало. Судно неслось на камни. «Предотвратить крушение удалось благодаря действиям экипажа другого теплохода, который находился рядом», говорится в сообщении СКР. Теплоход «Москва-207», который проплывал рядом, помог неисправному теплоходу пройти под мостом.

По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела. Выясняются все обстоятельства инцидента, отметили в ведомстве.

Барнаул, служба информации РИА «Новый День»

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