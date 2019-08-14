Фельдшер скорой помощи пнул лежащую на земле пациентку и уехал

В Ростове-на-Дону фельдшер скорой не оказал помощь пациентке, которой стало плохо на улице. Вместо этого медик пнул женщину и уехал.

Видео с места событий опубликовало сообщество «Ростов Главный» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах фельдшер скорой помощи разложил чемодан и надел перчатки, в этот момент женщина повернулась, после чего медик пнул ее, снял перчатки, забрал вещи и удалился.

По словам очевидцев, женщина была пьяна и оскорбила фельдшера. Когда прохожие попытались вновь вызвать скорую, там ответили отказом, заявив, что пациентка сама отказалась от госпитализации.

Позже вторая бригада медиков все же забрала женщину с улицы, передает портал «Дон24». Однако до больницы она так и не доехала. По словам медиков, пациентка проявила агрессию и потребовала остановить машину.

В УМВД по Ростовской области начали проверку информации о неоказании медицинской помощи.

Ростов-на-Дону, Служба информации РИА «Новый День»

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