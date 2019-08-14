В Перми пьяный пенсионер перерезал страховку промышленных альпинистов

Житель Перми подозревается в покушении на убийство двух альпинистов. Пенсионер перерезал веревки в тот момент, когда высотники проводили работы на фасаде здания.

Как сообщили в краевом управлении СКР, инцидент произошел на улице Пушкина. 70-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потребовал от альпинистов остановить работы. Когда рабочие ответили отказом, пенсионер взобрался на крышу и перерезал спасательный канат.

В результате один из альпинистов сорвался и повис на страховочном тросе. Второй высотник успел подняться на крышу и остановить мужчину. Затем он помог своему напарнику.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п.п. «а, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений». В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Пермь, Служба информации РИА «Новый День»

Пермь. Другие новости 14.08.19

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