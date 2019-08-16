На Байкале катер протаранил пирс. Погибли двое

В Иркутской области устанавливаются обстоятельства столкновения катера типа «Амур» с пирсом, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР. Организована доследственная проверка.

Фото Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР

По предварительным данным, поздним вечером 15 августа в акватории озера Байкал в поселке Култук Слюдянского района произошло столкновение катера с бетонированным пирсом. В результате ЧП двое мужчин, находившихся в катере, получили множественные травмы несовместимые с жизнью.

В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Иркутск, Иван Гридин

Иркутск. Другие новости 16.08.19

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