Мощные ливни, град, смерчи: на Сочи надвигается непогода

В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей с грозами, града и угрозы смерчей в море, сообщает мэрия города-курорта.

С вечера пятницы, 16 августа, и до понедельника, 19 августа, в Сочи ожидается резкое ухудшение погоды. Прогнозируются местами сильные дожди, ливни с грозами и градом. «На реках возможен резкий подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок», – говорится в сообщении.

Также чиновники предупреждают о возрастающем риске схода селей малого объема в горах. Кроме того, на участке Магри – Веселое есть угроза формирования смерчей над морем.

Жителей и гостей города призывают воздержаться от отдыха у воды и в горах.

Сочи, служба информации РИА «Новый День»

Сочи. Другие новости 16.08.19

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