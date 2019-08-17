Экстренная посадка самолета в Хабаровске: организована доследственная проверка

Следственный комитет на транспорте начал проверку обстоятельства экстренной посадки самолета L410, на борту которого находились 13 пассажиров, в том числе трое детей. В ведомстве не исключают, что инцидент может стать поводом для уголовного дела по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Как сообщила пресс-служба дальневосточного управления СКР, сегодня самолёт L410 в 10:20 вылетел по маршруту Хабаровск – Николаевск-на-Амуре. В пути следования на борту сработала система оповещения о неисправностях двигателя. Командиром воздушного судна принято решение о возвращении в аэропорт отправления. Самолёт приземлился благополучно, в результате случившегося никто не пострадал.

«В настоящее время проводится процессуальная проверка, в аэропорту г. Хабаровска работают следователи», – говорится в сообщении.

Хабаровск, служба информации РИА «Новый День»

Хабаровск. Другие новости 17.08.19

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